Przewozili konie w strasznych warunkach. Jeden padł z wycieńczenia

Policjanci zatrzymali dwóch Rumunów na stacji paliw w Zboiskach (woj. podkarpackie). Mężczyźni bili powrozem wycieńczonego konia. Pozostałe konie były przewożone w ekstremalnych warunkach.

Do zdarzenia doszło w sobotę około godz. 2.00 w nocy na terenie stacji paliw w miejscowości Zboiska. Policjanci dostali informację, że na parkingu dwóch mężczyzn bije powrozem leżącego konia. Zwierzę było skrajnie wycieńczone i nie mogło o własnych siłach wejść do zaparkowanego obok pojazdu. Mężczyźni, zadając uderzenia powrozem, starali się zmusić konia do wejścia na platformę samochodu.