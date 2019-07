Przeworsk. Przewodniczący Rady Powiatu złapany na jeździe po alkoholu. To koniec władzy PiS?

Przewodniczący Rady Powiatu Przeworskiego i sekretarz Urzędu Gminy w Zarzeczu został przyłapany na prowadzeniu auta po alkoholu. Jeśli straci mandat radnego może to oznaczać koniec władzy PiS w powiecie.

W piątek ok. godz. 15.30 patrol policyjnej drogówki, w okolicy hali w Zarzeczu, w powiecie przeworskim, zatrzymał do kontroli osobowego mercedesa. Okazało się, że jego kierowca ma ponad jeden promil alkoholu w organizmie. Policjanci natychmiast zatrzymali mu prawo jazdy - informuje portal nowiny24.pl.

- Obecnie wszyscy czekają na to, co zrobi przewodniczący. Czasami możemy tak czekać aż do sprawy sądowej i ewentualnego uprawomocnienia się wyroku, a to trochę potrwa - mówi portalowi nowiny24.pl osoba z władz Przeworska.