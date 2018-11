Radny PiS spowodował kolizję pod wpływem alkoholu. Grozi mu do 2 lat więzienia

Wiesław K., nowy radny powiatowy PiS kadencji 2018-2023, spowodował kolizję pod wpływem alkoholu. Grozi mu do 2 lat więzienia – informuje Gazeta Radomszczańska. Portal Radomsko24.pl twierdzi, że Wiesław K. to prywatnie... wujek prezydenta Andrzeja Dudy.

Dziennikarze gazety tak relacjonują przebieg wypadku: "Do zdarzenia doszło w piątek, ok. godz. 14.30 przy ul. Grota Roweckiego. Volkswagen passat uderzył w ogrodzenie jednej z posesji na początku ulicy. Gospodarz, który był wtedy w domu, wyszedł na zewnątrz. Zobaczył rozbity samochód, rozbite ogrodzenie oraz kierowcę, który siedział w pojeździe. Gdy kierowca wyszedł, właściciel posesji zobaczył, że może być pijany. Zadzwonił na policję i poprosił kolegę, by nie pozwolił kierowcy odjechać. Policjanci zbadali Wiesława K. alkomatem, miał prawie 0,9 promila alkoholu we krwi. Zabrali go do szpitala, gdzie trzykrotnie pobrano mu krew. W rozmowie z Gazetą Wiesław K. poinformował, że przed zdarzeniem, o godz. 10, wziął leki, ponieważ walczy z krwiakiem, jednak nie doczytał ulotki. Po spotkaniu wypił naparsteczek alkoholu i nie sądził, że tak zadziała. A do domu miał raptem 300 metrów. W piątek poinformował zarząd regionalny, że w poniedziałek złoży wniosek o rezygnację z mandatu radnego. I nie ma to związku z piątkową kolizją, tylko z chorobą. Zapowiedział, że w sądzie przedstawi dokumentację lekarską i ma nadzieję na łagodny wyrok".