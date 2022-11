Przewodów. Jesteśmy na miejscu. Mieszkańcy są w szoku. Dzieci nie poszły do szkoły

Mieszkańcy Przewodowa są zszokowani. Potwierdziły się informacje, że we wtorek w powiecie hrubieszowskim na Lubelszczyźnie doszło do eksplozji, w wyniku której życie straciło dwóch mężczyzn. Wybuch spowodował upadający pocisk. Wszyscy mówią o przerażeniu. Jesteśmy na miejscu tragedii. Tam cały czas pracują eksperci wojskowi. Dzieci nie poszły dziś do szkoły. Powołano sztab psychologów. Dyrektorka szkoły mówiła nam, że znała osoby, które zginęły w eksplozji, szczególnie jednego z nich. Był on mężem kobiety, która pracuje w tej szkole. Jak przekazała dyrektorka szkoły, mężczyzna był bardzo zaangażowany w życie placówki.