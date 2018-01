Przewodniczący gmin żydowskich: wielu Polaków dopuściło się haniebnych czynów

Ustawa stworzona przez IPN, która zakłada karanie za mówienie o "polskich obozach śmierci", wywołała napięcie w relacjach Polska-Izrael. - Zamiast karać, powinno się edukować. A póki co w polskich podręcznikach do historii można znaleźć mnóstwo zakłamania - mówi nam Lesław Piszewski, przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce.

- Zgadzam się z tym, że sformułowanie "polskie obozy śmierci" nie powinno być używane. Jednak ta ustawa się do tego nie ogranicza i stwarza zagrożenie, że nie będzie można w ogóle dyskutować o zbrodniach dokonanych na Żyd, a faktem jest, że wielu Polaków dopuściło się haniebnych czynów. Jeżeli sobie tego nie poukładamy, to nie będziemy umieli pójść do przodu - mówi Lesław Piszewski. Zastanawia się też: - Z zapisów ustawy wyłączeni mają być artyści i naukowcy (wolność działalności artystycznej i badań dot. zbrodni z czasów II wojny światowej ma być nieograniczona - przyp. red.). A co z nauczycielami, dziennikarzami, ludźmi, którzy doświadczyli zła z rąk Polaków?