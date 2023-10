Przeszkadzał mu hałas, więc zabił sąsiadów. 35-latek przyznał się do zbrodni

Michał J. jest oskarżony o podwójne morderstwo sąsiadów. Doszło do niego 25 kwietnia 2022 roku. Mężczyzna zwrócił uwagę 72-latkowi, aby był ciszej w domu. Gdy ten go nie posłuchał, zszedł i zadał brutalne ciosy nożem seniorowi i towarzyszącej mu kobiecie. 35-latek przyznał się do zbrodni na sali sądowej. Słyszały to dzieci ofiary.