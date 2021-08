Tak Zbigniew Ziobro i jego żona próbowali zablokować artykuł. Reakcja Jarosława Gowina

Zbigniew Ziobro i Patrycja Kotecka-Ziobro w nieruchomościach mają 5 mln złotych. Na co dzień mieszkają w domu należącym do niej, na weekendy jeżdżą do jego posiadłości. Żadnej z nieruchomości nie kupili razem. W księgach wieczystych znaleźliśmy udziały w nieruchomości warte ponad 100 tys. zł, których Ziobro nie zgłosił w oświadczeniu majątkowym. Gdy o to zapytaliśmy, małżeństwo próbowało zablokować publikację artykułu. Co na to szef Porozumienia, były wicepremier Jarosław Gowin? - Nie znam materiału, nie znam całej sytuacji, ale jeśli ktokolwiek próbowałby powstrzymywać czy naciskać dziennikarzy, by nie ukazał się jakiś materiał, to jest to niewątpliwe sprzeczne z zasadami demokracji - oznajmił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Tego typu praktyka, ktokolwiek by się jej dopuszczał, to sytuacja, która nie powinna mieć miejsca - podkreślił.