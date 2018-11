Prześwietliliśmy biznes żony byłego szefa KNF Marka Ch. "Ewidentny konflikt interesów"

Jak ustaliła Wirtualna Polska, żona byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego Joanna Chrzanowska równocześnie zajmuje stanowisko wicedyrektora w NBP oraz prowadzi działalność gospodarczą i jest prezesem spółki MCC Grupa. - To ewidentny konflikt interesów - ocenia Antoni Kamiński, profesor Polskiej Akademii Nauk, były szef Transparency International.

Działalnością gospodarczą Chrzanowskiej zainteresowaliśmy się po wybuchu afery w Komisji Nadzoru Finansowego. Jej główny bohater - Marek Ch. usłyszał we wtorek prokuratorski zarzut. Grozi mu do 10 lat więzienia. . W środę, śledczy kontynuują jego przesłuchanie.

Prywatnie Marek Ch. jest od kilku lat mężem Joanny Chrzanowskiej (w przeszłości Joanny Czupryny). Oboje zanim objęli stanowiska w państwowych instytucjach, postanowili rozkręcić swój biznes pod szyldem MCC Grupa. Jak wynika z Krajowego Rejestru Sądowego, firma powstała we wrześniu 2011 roku. Jedynym udziałowcem i prezesem spółki był wówczas Marek Ch. Kapitał zakładowy wyniósł 5 tysięcy złotych. Do marca 2016 były szef KNF stał na czele spółki. W międzyczasie (w 2013 r.) w zarządzie spółki pojawia się Joanna Chrzanowska.

W tym czasie, Marek Ch. robi karierę naukową na SGH i jest świetnie zapowiadającym się ekonomistą. Jego protektorem jest prof. Adam Glapiński, który obejmuje stanowisko prezesa NBP. Kariera Ch. przyspiesza. W październiku 2015 roku trafia do prezydenckiej Narodowej Rady Rozwoju. Kilka miesięcy później PiS rekomenduje Ch. do Rady Polityki Pieniężnej, by niedługo trafił on do Komisji Nadzoru Finansowego. Zostaje przewodniczącym KNF.