Prześwietlili tiry na polskich tablicach. Zdumiewające odkrycie służb na granicy

Tiry na polskich tablicach były wypełnione po brzegi nielegalnymi papierosami. Blisko 1,2 mln paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy o szacunkowej wartości ponad 18 mln złotych na terenie województwa podlaskiego ujawnili funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej i CBŚP. Nagranie z akcji udostępniła Straż Graniczna i widać na nim, że nielegalny towar był skrupulatnie schowany. W pierwszym z pojazdów w przestrzeni ładunkowej znajdowały się ustawione na paletach metalowe elementy zawierające konstrukcje okienne. Skan RTG potwierdził, że w naczepie pomiędzy konstrukcjami okiennymi znajdują się ogromne ilości papierosów. W naczepie drugiego z samochodów według dokumentacji przewożone były palety ze słoikami. Po odchyleniu zewnętrznej folii widoczne były paczki papierosów bez znaków akcyzy skarbowej oznaczone białoruskimi napisami. "W sumie funkcjonariusze Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego Policji ujawnili w dwóch naczepach blisko 1,2 mln paczek papierosów z białoruskimi znakami akcyzy o szacunkowej wartości ponad 18 mln zł. Gdyby nielegalny towar trafił do sprzedaży Skarb Państwa straciłby ponad 29,7 mln zł" - brzmi komunikat Straży Granicznej. Co więcej, za kółkiem ciężarówek siedzieli polscy kierowcy w wieku 30 i 33 lat, wobec których wszczęto śledztwo i na wniosek sądu mężczyźni trafili na trzy miesiące do aresztu. Za tak duży przemyt grozi im kara pobawienia wolności nawet do 10 lat.