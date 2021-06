Prześwietlili majątek prezesa TVP Jacka Kurskiego. Prof. Wojciech Maksymowicz komentuje

Ponad cztery miliony złotych to wartość majątku Jacka Kurskiego, ulokowanego w samych nieruchomościach. Prezes Telewizji Polskiej w trzech ostatnich latach kupił dom za 1,5 mln zł oraz działkę za 740 tys. zł. Ponadto jest właścicielem domu w Gdańsku, współwłaścicielem leśniczówki oraz 17-hektarowych gruntów pod Malborkiem - ustaliła Wirtualna Polska. Co na to prof. Wojciech Maksymowicz (Polska 2050 Szymona Hołowni)? - Można powiedzieć tak, jak kiedyś prezes Jarosław Kaczyński powiedział o Danielu Obajtku, że jest zaradny. Ktoś nie jest zaradny, to nie ma - komentował ironicznie w programie "Tłit".