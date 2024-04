Prześwietlili kierowców z powietrza. Posypały się mandaty

Jeśli w okolicy nie ma patrolu, nie oznacza to, że kierowcy mogą czuć się bezkarni. Przekonali się o tym ostatnio kierowcy we Włocławku. Policjanci przy wykorzystaniu drona z kamerą postanowili prześwietlić zachowania kierowców na jednym ze skrzyżowań w centrum miasta, gdzie newralgicznym punktem okazał się znak "stop". Służby udostępniły nagranie z akcji, na którym widać, jak kierowcy jeden za drugim nie stosują się do znaku, nie zatrzymując auta, tylko włączając się do ruchu, jadąc po prostu wolno. Tego typu występki nie uszły kierowcom na sucho. Trzech kierujących w krótkim odstępie czasu zostało ukaranych mandatem w wysokości 300 zł i ośmioma punktami karnymi. "Włocławscy policjanci obserwowali przy użyciu drona zachowanie kierowców. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej techniki, mundurowi mogą jeszcze skuteczniej egzekwować przestrzeganie przepisów drogowych. Przekonali się o tym kierowcy, dla których znak B-20 STOP wcale nie oznaczał obowiązku zatrzymania się. Z pewnością to nie ostatnie działania ukierunkowane na bezpieczeństwo użytkowników dróg z wykorzystaniem policyjnego drona." - wyjaśniła policja.