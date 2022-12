Przestępcy, którzy tworzą najlepsze wypieki we Włoszech. Zamówił je nawet papież Franciszek

W więzieniu w Padwie odbywają wyroki poważni przestępcy z długimi wyrokami. W tym samym więzieniu powstała nietypowa świąteczna tradycja. Co roku osadzeni przygotowują wypieki na okres Bożego Narodzenia. Babka z rodzynkami należy do jednych z najlepszych we Włoszech. Kilka sztuk zamówił nawet papież Franciszek. - Popełniłem błąd, ale zmieniłem się i ciągle się uczę - mówi redakcji Deutsche Welle jeden z osadzonych. I zaraz dodaje: - Jestem dumny z tego, co tutaj robię. W cukierni mogą pracować tylko więźniowie zdobrym zachowaniem oraz ci, przed którymi jeszcze wiele lat kary. Inaczej szkolenie nie miałoby sensu. Szef codziennie liczy noże, bo ograniczone zaufanie w takich miejscach to podstawa. Zobaczcie cały materiał Deutsche Welle.