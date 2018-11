Przesłuchanie Marka Ch. przerwane

Prokurator Tomasz Tadla z Prokuratury Okręgowej w Katowicach poinformował o przerwaniu przesłuchania byłego szefa KNF Marka Ch. Będzie ono kontynuowane w środę rano. Ch. usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień.

Marek Ch. został zatrzymany rano i przewieziony do Katowic, gdzie około godziny 14 usłyszał zarzut. Nawet zanim to nastąpiło, w komunikatach służb był już przedstawiany bez pełnego nazwiska. Do budynku prokuratury wszedł z zasłoniętą twarzą. Z mediami rozmawiać nie chciał.