CBA zatrzymało byłego szefa KNF. Kulisy porannej akcji

Tuż przed 6.30 agenci CBA pojawili się w domu na warszawskim Wilanowie u byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego. – Nie był zaskoczony. Funkcjonariusze odczytali mu pismo z prokuratury – mówi nam osoba znająca kulisy zatrzymania urzędnika.

Chrzanowski obecnie jest wieziony przez agentów CBA do katowickiej prokuratury. Tam usłyszy zarzuty.

Nagranie analizowało Biuro Badań Kryminalistycznych ABW. Zostało zdeponowane w katowickiej prokuraturze 19 listopada przy okazji przesłuchania miliardera Leszka Czarneckiego. Dodatkowo sprawdzano zapisy z monitoringu zainstalowanego w Komisji Nadzoru Finansowego, a także długopis z kamerą, również należący do Czarneckiego.

Śledztwo od początku powierzono do prowadzenia funkcjonariuszom CBA. - Dzięki intensywnej pracy agentów CBA w ubiegłym tygodniu, w tym przeszukaniom prowadzonym przez funkcjonariuszy Biura, przesłuchaniom świadków, zabezpieczeniu dokumentacji, a także sprzętu elektronicznego oraz nośników danych udało się w szybkim tempie dokonać zatrzymania Marka Ch. w celu postawienia mu zarzutów – mówi nam Temistokles Brodowski z wydziału prasowego CBA.

Specjalny komunikat wydała również prokuratura. - Wczoraj w godzinach wieczornych Prokuratorzy ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach po dokonaniu oceny zebranego materiału dowodowego w sprawie przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez byłego Przewodniczącego KNF w związku z rozmową z Leszkiem Czarneckim w dniu 28 marca 2018 roku, wydali postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu byłego Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Dzisiaj przeprowadzą z zatrzymanym czynności procesowe w postaci przedstawienia zarzutów i przesłuchania w charakterze podejrzanego. Po wykonaniu tych czynności prokuratorzy podejmą decyzję co do konieczności stosowania środków zapobiegawczych w postępowaniu przygotowawczym – poinformowała Prokuratura Krajowa.