Przesłanie lekarza z Mariupola. "Powiedzcie mojej mamie..."

Według ukraińskich służb w obleganym od tygodni Mariupolu mogło zginąć już ok. 20 tys. osób. Sytuacja w mieście jest katastrofalna. Ostatni obrońcy miasta schronili się w wielkim kombinacie metalurgicznym Azovstal wraz z liczącą ok. 300 osób grupą cywilów. Lekarz z pułku "Azow" wykonał wymowny gest i zwrócił się do swojej mamy.