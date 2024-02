Przeskanowali ciężarówkę z Litwy. Odkrycie w kabinie kierowcy

Kierowca z Litwy myślał, że nikt się nie dowie. Na Podlasiu w pobliżu granicy Polski z Litwą służby postanowiły prześwietlić skanerem RTG jedną z ciężarówek. W kabinie kierowcy mundurowi znaleźli 2 torby zawierające 20 pakunków z marihuaną. Towar został zabezpieczony przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej. Czarnorynkowa wartość blisko 22 kg zabezpieczonego narkotyku to niemal 900 tys. zł. Policjanci z KMP w Suwałkach doprowadzili 37-letniego litewskiego kierowcę ciężarówki do Prokuratury Rejonowej w Suwałkach, gdzie przedstawiono mu zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków. Na wniosek prokuratora mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.