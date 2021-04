Przerwane wesele w Kisielnicy. Będzie śledztwo prokuratury

Jak informuje portal mylomza.pl, Prokuratura Rejonowa w Łomży wszczęła śledztwo w związku z przerwanym przez sanepid i policję weselem we wsi Kisielnica niedaleko Łomży (woj. podlaskie). Wylegitymowanych zostało wówczas 44 uczestników nielegalnego w świetle pandemii zgromadzenia. To już kolejne wesele przerwane w ostatnim czasie przez policję i sanepid. Do podobnego zdarzenia doszło m.in. w Malanowie (woj. wielkopolskie).