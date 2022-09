Przerwa w dostawie prądu. Jak się przygotować na brak prądu i blackout?

Blackout w Szczecinie

W Polsce do największej awarii sieci energetycznej doszło w 2008 roku w Szczecinie. 8 kwietnia od godziny 3:30 miasto oraz jego okolice zostały pozbawione dostępu do prądu. Od zakończenia II wojny światowej była to największa awaria prądu w naszym kraju. Nie działały wówczas zakłady pracy, uczelnie ani szkoły. Mieszkańcy północno-zachodniej części Polski nie mogli korzystać z transportu publicznego, sklepów, banków oraz urzędów. Problem trwał od wczesnych godzin porannych aż do godziny 18. Za przyczynę awarii podaje się ekstremalne opady mokrego śniegu.