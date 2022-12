Przerwa świąteczna. Kiedy uczniowie zaczynają wolne? Aż 10 dni bez nauki

Dorośli, którzy nie skorzystają z puli urlopowej, powrócą do pracy już we wtorek 27 grudnia. Dzieci i młodzież będą mieć wolne aż do Sylwestra. Następujące po nim święto — Nowy Rok — jest dniem ustawowo wolnym od pracy i nauki. Pierwszy dzień 2023 roku wypada jednak w niedzielę, co oznacza, że uczniowie w tym dniu i tak nie poszliby do szkoły. Powrót do placówek jest więc zaplanowany na poniedziałek, 2 stycznia.