"Przerażający artykuł". Wiceminister Michał Woś reaguje

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach pod Szczecinem przez lata dochodziło do przemocy. Nad bohaterami reportażu WP znęcali się nie tylko podopieczni MOW. Bić mieli również niektórzy z wychowawców. Sprawę opisała reporterka Anna Śmigulec. - Przerażający artykuł, gigantyczne cierpienie tych nieletnich, którzy tam trafili. Nic nie usprawiedliwia takiego działania. Reakcja musi być jednoznaczna - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Jak poinformował, zlecił "bardzo szczegółową" lustrację w sądzie rodzinnym. Ale nie tylko. - Zwróciłem się do prokuratury krajowej, rozmawiałem z prokuratorem Sierakiem, wiceprokuratorem generalnym, żeby zrobić kwerendę wszystkich umorzonych spraw na przestrzeni ostatnich lat, bo rodzą się znaki zapytania, i objąć nadzorem sprawy już prowadzone - przekazał wiceminister. Woś podkreślił, że kluczowa jest zmiana systemowa. - Razem z ministrem Ziobro w czerwcu przedstawiłem projekt ustawy. Kończymy konsultacje. Mam nadzieję, że w ciągu miesiąca, dwóch będzie przyjęta przez rząd i trafi do parlamentu - poinformował. - Wprowadzamy kompleksową regulację, która będzie podstawą do działania we wszystkich działaniach resocjalizacyjnych i uporządkuje Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze - podkreślił polityk Solidarnej Polski. - Chcemy tworzyć nową instytucję - okręgowe ośrodki wychowawcze z kadrą z poprawczaków - dodał wiceminister.