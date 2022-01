Przerażające prognozy ws. Omikrona. Polityk alarmuje

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski apelował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski o szczepienie się przeciwko COVID-19. Alarmował, że "na pewno" będzie brakowało miejsc w szpitalach wskutek masowych zakażeń Omikronem. - Członkowie Rady Medycznej, którzy odeszli, powiedzieli, że przyszłym tygodniu, może już pod koniec tego, będziemy mieli zachorowania na poziomie 60 tysięcy. Jeżeli z tego 10 proc. dziennie będzie przybywało w szpitalach, to w przyszłym tygodniu w szpitalach nie będzie miejsc. Co to oznacza? Jak nie będzie miejsc w szpitalach, to lekarze będą musieli podejmować na SORze decyzje: ciebie wpuszczamy do szpitala - ty żyjesz, ciebie nie wuszczamy - ty umierasz - mówił Gawkowski. - Lekarz wybierający komu da życie, a komu da śmierć, to jest straszny wybór dla lekarza i to jest odpowiedzialność premiera - podkreślił.