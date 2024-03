Przerażające obrazki po katastrofie w Baltimore. Wszystko widać nawet z kosmosu

Nie milkną echa po katastrofie w Baltimore w USA. Agencja AP udostępniła nowe nagrania po uderzeniu kontenerowca w przełęcz, po której doszło do zawalenia się części mostu. Można zauważyć, ze zniszczenia są ogromne, co widać nawet na zdjęciach satelitarnych z kosmosu. We wtorek zakończono akcję ratunkową, ponieważ stała się ona zbyt niebezpieczna dla nurków, którzy pływali między tonami stalowej konstrukcji mostu. Według ratowników po uderzeniu kontenerowca w podporę mostu, w wodzie znalazło się osiem osób. Dwie z nich udało się szybko wyłowić. Jedna z nich trafiła do szpitala. Druga, jak się okazało, nie odniosła żadnych obrażeń. Z kolei pozostałe sześć uznaje się za ofiary katastrofy. To pracownicy przedsiębiorstwa robót publicznych, którzy w feralnym momencie naprawiali nawierzchnię mostu. Głos w sprawie katastrofy w Baltimore zabrał prezydent Joe Biden. - Poleciłem mojemu zespołowi, by poruszył niebo i ziemię, by otworzyć port i odbudować most tak szybko, jak to tylko jest po ludzku możliwe - oznajmił Biden na konferencji. Obiecał też, że koszty odbudowy pokryje rząd federalny i nie będzie czekać na wypłatę ewentualnego odszkodowania ze strony armatora statku.