Przerażająca taktyka Putina. "Barbarzyństwo. Rosjanie już to przerabiali"

Ukraina broni się przed agresją Rosji już kolejny dzień. Siły Kijowa skutecznie opierają się w wielu miejscach frontu wojskom Putina. - Większość formacji osiągnęła punkt, przygotowywana jest formuła długotrwałego oblężenia Kijowa. Mamy do czynienia z ewidentnym wyhamowaniem, co wiąże się z przyjętą taktyką ukraińską, ale też jakością logistyki i ludności cywilnej i traktowania żołnierzy przez dowódców. - powiedział w programie Wirtualnej Polski Piotr Grochmalski, dyrektor Instytutu Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej. Jak dodał, mordowanie ludności cywilnej to taktyka Rosjan. Wskazał też na doświadczenie części dowodzących działaniami rosyjskich wojsk na Ukrainie. - Kluczowi dowódcy to ludzie, którzy przerabiali pewne elementy podczas operacji syryjskich - wyjaśnił gość Patrycjusza Wyżgi.