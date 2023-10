Przerażają jeszcze mocniej. Niepublikowane nagrania z ataku na festiwal w Izraelu

To, co miało być świętem muzyki i jedności, przerodziło się w straszliwą rzeź. Izraelski festiwal muzyczny Tribe of Nova stał się miejscem najbardziej śmiercionośnego ataku koncertowego w historii muzycznych imprez. Skoordynowany i bezwzględny atak terrorystów Hamasu, jaki został 7 października przypuszczony na obszar przeznaczony na obozowisko festiwalowe i miejsce koncertów, przyniósł 260 ofiar.