Przepychanki przed Sejmem. Brejza nie żałuje Kamińskiego i Wąsika

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik próbowali wejść do Sejmu. Nie wpuściła ich Straż Marszałkowska i doszło do przepychanek. Europoseł KO Krzysztof Brejza przypomniał, co na sumieniu mają byli ministrowie. "Odpowiadali w Polsce za działanie służb specjalnych, w tym za stosowanie tak najbardziej inwazyjnych narzędzi inwigilacyjnych wobec obywateli RP" - napisał.