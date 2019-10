Przeprosiny w "Wiadomościach" TVP. Dosadny komentarz Danuty Holeckiej

"Wiadomości" TVP wyemitowały w wieczornym wydaniu kolejne przeprosiny dla Konfederacji. Prowadząca Danuta Holecka nie pozostawiła tej sprawy bez komentarza. Nazwała decyzję sądu "absurdalną" i uznała, że "w kampanii wyborczej wszystkie chwyty są dozwolone".

- "Wiadomości" powinniśmy dzisiaj zacząć od doskonałej dla Polski informacji o nagrodzie Nobla dla naszej pisarki, ale wbrew temu, co zamierzaliśmy, musimy zacząć od sprostowania, bo taki układ "Wiadomości" zredagował sąd, wskazując, co ma być pierwszym materiałem, tym samym ingerując w pracę redakcji - to słowa, którymi rozpoczęła czwartkowe wydanie "Wiadomości" Danuta Holecka.