15-latek z krzyżem blokował Marsz Równości. Kurator sprawdza jego rodziców

15-letni Jakub Baryła próbował zablokować Marsz Równości w Płocku, zastępując manifestantom drogę z krzyżem i różańcem w ręku. W związku z zajściem kurator sądowy wezwał rodziców chłopca na rozmowę.

Sam chłopiec twierdzi, że pomysł na performance z użyciem krzyża zaczerpnął od ks. Ignacego Skorupki. - Zrobienie podobnego gestu do gestu, który zrobił ks. Ignacy Skorupko podczas bitwy warszawskiej z bolszewikami w 1920 r. powinno dać ludziom do myślenia i skłonić ich do refleksji. Potem zrezygnowałem z tego pomysłu ze względu na konsekwencje społeczne. Bałem się jak na to zareagują ludzie - tłumaczył Jakub Baryła w rozmowie z portalem wPolityce.pl.