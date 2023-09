Przemyt nielegalnych imigrantów. Naloty niemieckiej policji w całym kraju

W Niemczech odbywa się wzmożona kontrola z związku z przemytem nielegalnych imigrantów. Ponad 350 funkcjonariuszy niemieckiej policji federalnej przeszukało we wtorek kilka miast i miasteczek w północnej i zachodniej części kraju. Jak podała agencja prasowa dpa, podczas nalotu odnaleziono ponad 100 obywateli Syrii, którzy podejrzani są o przemyt migrantów. Do nalotu doszło również na lotnisku we Frankfurcie w związku z niepodejrzeniami o przemyt cudzoziemców. Nagrania z niemieckimi policjantami w akcji opublikowała agencja Associated Press. Jak podała AP, doszło do pięciu nakazów aresztowań Syryjczyków już mieszkających w Niemczech, którzy ubiegali się o azyl. Migranci musieli zapłacić od 3 do 7 tysięcy euro za przemyt do Niemiec. Liczba nielegalnych przekroczeń granicy niemieckiej od dwóch lat wzrasta. Co miesiąc dochodzi do ujawnień ponad 10 tysięcy osób bez wiz i dokumentów. Jedną z tras migracyjnych prowadzących na zachód jest przejście przez Polskę, która stała się ostatnio głośnym "ośrodkiem przerzutowym" migrantów.