Przemyt narkotyków na potężną skalę. CBŚP przechwyciło 112 kg marihuany

Funkcjonariusze CBŚP udaremnili wielki przemyt marihuany z Hiszpanii do Polski. Od dłuższego czasu polskie służby współpracowały z NOSG, która pomogła zebrać niezbędne informacje odnośnie zorganizowanej grupy przestępczej, działającej na terenie Polski i Hiszpanii. Jak przekazała polska policja, zabronione substancje były sprytnie chowane pomiędzy legalnym frachtem, aby utrudnić ich wykrycie podczas ewentualnej kontroli. Wszystko wskazuje też na to, że jednorazowo transportowano ponad 50 kg narkotyków. Z kolei na ten moment zatrzymano trzy osoby. Co więcej, podczas zatrzymania przejęto 79 kg marihuany. Była to partia narkotyków, która dotarła do Warszawy z Hiszpanii skrupulatnie pochowana w meblach. Kolejne 33 kg ujawniono na miejscu zamieszkania jednego z zatrzymanych. Łącznie podczas akcji funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 112 kg marihuany o czarnorynkowej wartości około 5,5 mln zł. Ponadto ujawniono majątek należący do podejrzanych o wartości około 200 tys. zł. Funkcjonariusze zabezpieczyli także nielegalną amunicję. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Krajowa w Lublinie.