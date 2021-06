Przemysław Czarnek zostanie odwołany? Posłowie KO złożyli wniosek

- Widzieliście państwo przed momentem zdjęcia z tej parady tzw. równości, bo to z równością nie ma nic wspólnego. Widzieliście tam osobników ubranych jakoś dziwacznie, jakiegoś mężczyznę ubranego jak kobieta. Czy to są ludzie normalni państwa zdaniem? - pytał minister w TVP Info, dodając, że jest to "to demoralizacja publiczna, obraza moralności publicznej".