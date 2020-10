Przemysław Czarnek został powołany. Kim jest nowy minister edukacji?

Prezydent Andrzej Duda powołał w poniedziałek rano Przemysława Czarnka na ministra edukacji narodowej i szkolnictwa wyższego. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim prezydent zwracał uwagę na to, że misja kierowania oboma, do tej pory rozłączonymi resortami, będzie wymagała szczególnej uwagi. - Te dwa resorty są niezwykle ważne, a budzą bardzo wiele emocji. Trudno się temu dziwić, bo przecież dotyczą naszej młodzieży, a przecież wiemy od setek lat, że takie będą Rzeczpospolite jakie młodzieży chowanie - mówił Andrzej Duda.

Prezydent uczulił nowego ministra, żeby ten szczególną uwagę poświęcił treściom, jakich uczą się dzieci w szkołach i młodzi dorośli na uniwersytetach. - W polskim systemie edukacji dalej jest dużo treści, wobec których polskie rodziny mają wątpliwości. Ale to nie tylko kwestia programów szkolnych, ale także wyższych uczelni - tłumaczył prezydent.

Przemysław Czarnek. Kim jest nowy minister edukacji?

Przemysław Czarnek należy do polityków wzbudzających kontrowersje, choć w polityce udziela się od niedawna. W 2015 roku został wojewodą lubelskim. Zrobiło się o nim głośno za sprawą wypowiedzi dotyczących osób LGBT. Będąc jeszcze przedstawicielem rządu w terenie Czarnek mówił o Paradzie Równości w Lublinie, że to okazja do szerzenia "dewiacji i wynaturzeń".