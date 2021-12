Przemysław Czarnek zażądał wyjaśnień. Uniwersytet odpowiada

W dokumencie zacytowano wcześniejszy list Czarnka z 20 sierpnia, w którym zachęcał on rektorów do podjęcia takich działań, które sprawią, że nauka na uczelniach prowadzona będzie w sposób stacjonarny. "Wyborcza" przypomina jednak, że w tamtym okresie w Polsce notowano po 200 przypadków koronawirusa co dobę.