Przemysław Czarnek zapytany o hymn Polski. "Nie śpiewam na antenie"

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przygotowało projekt ustawy, który zakłada modyfikację w kolejności zwrotek hymnu narodowego. Zamiana kolejności drugiej i trzeciej zwrotki Mazurka Dąbrowskiego ma "przywrócić logikę" utworu napisanego w 1797 r. przez Józefa Wybickiego. Co na to minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek? - Jeśli jest taka potrzeba, żeby doprecyzować hymn Polski, ja nie widzę żadnych przeszkód - stwierdził w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Pytany, czy pamięta, jak zaczyna się druga i trzecia zwrotka hymnu, odparł: "Pamiętam również, jak zaczyna się czwarta zwrotka i imię żeńskie, które w nim występuje". - Może przypomnimy naszym widzom? - zaproponował prowadzący program Patryk Michalski. - Hymn śpiewam tylko w okolicznościach, które są do tego stosowne, a nie na antenie WP - skwitował minister Czarnek.