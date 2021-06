Przemysław Czarnek "powinien odejść". Mocny komentarz Katarzyny Lubnauer

- Minister Przemysław Czarnek ma szansę zrobić coś, co wydawało się kiedyś niemożliwe - zostać najgorszym ministrem w historii po '89 roku. (...) Wyraźnie dostał zadanie od Jarosława Kaczyńskiego stworzenia szkoły, która ma formować wyborców PiS-u, która ma zbudować ten sam system wartości, co ma minister Czarnek i Jarosław Kaczyński - i dokładnie tak samo myśli o rzeczywistości. Ta ideologizacja szkodzi szkole - mówiła w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Katarzyna Lubnauer (KO). - Propozycje, które zgłasza minister Czarnek, mają sprowadzić rolę samorządów do płatnika. Samorząd ma dostawać subwencje, dokładać do tego swoje pieniądze i płacić za to, by w szkole była kreda. Natomiast już nie zadecyduje o tym, kto będzie dyrektorem szkoły (...). To zaczyna być autorytaryzm w edukacji - zwróciła uwagę posłanka. - Minister Czarnek wymyślił, by nauczycieli etyki mogły kształcić tylko niektóre uczelnie, np. uczelnia Rydzyka. Za moment będziemy mieli sytuację, w której religii i etyki będą uczyć ludzie o tym samym poglądzie na rzeczywistość. To jest szkoła ideologiczna - kontynuowała Lubnauer. - Minister Czarnek powinien odejść - podsumowała.