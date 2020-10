Przemysław Czarnek odpowiada na protesty. "Sztucznie podgrzewana manipulacja"

Przemysław Czarnek nowym minister edukacji i nauki. Manifestacja przed MEN

Protest odbył się pod hasłem: "Żądamy edukacji. Nie indoktrynacji". Jego uczestnicy chcą takiego ministra edukacji i nauki, który "nie będzie selekcjonował dzieci pod kątem ich orientacji seksualnej i będzie przestrzegał ich praw do równego dostępu do edukacji". - Panie ministrze! Ma pan krew na rękach! I mam nadzieję, że słyszy pan dziś nas wszystkich. Bo my tego nie zapomnimy - mówił Mikołaj Orłowski z Młodych Razem.