Przemysław Czarnek oceniony przez Roberta Biedronia

Przemysław Czarnek. Duda nie podpisze nominacji?

"Apeluję do prezydenta Andrzej Dudy o nieprzyjmowanie nominacji na ministra edukacji dla Czarnka. W ten sposób prezydent przynajmniej odrobinę zmyje z siebie obrzydliwe i hańbiące słowa z kampanii wyborczej. Jest jeszcze czas na refleksję." - napisał Biedroń na Twitterze

Przemysław Czarnek - "Rydzyk w garniturze"

Biedroń podczas rozmowy w TOK FM nazwał Czarnka "najbardziej radykalną twarzą homofobicznej i ksenofobicznej prawicy". "Jest ojcem Rydzykiem, tylko że w garniturze. To, co mówi poseł Czarnek, to ten sam jad, który sączy każdego dnia Radio Maryja" - stwierdził europoseł lewicy.