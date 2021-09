Przemysław Czarnek o Radiu Maryja. Komentarz Bogdana Zdrojewskiego

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek uczestniczył w dorocznym "Dziękczynieniu w Rodzinie" - spotkaniu środowisk Radia Maryja i Telewizji Trwam. - Co by było, gdyby nie Radio Maryja? Walec laicyzacji przejechałby nas jak na Zachodzie - mówił. Co na to senator Koalicji Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski? - Mam inne zdanie od pana ministra Czarnka. Uważam, że doprowadzenie do sytuacji, że coraz mocniej żyjemy wartościami, które są absolutnie anachroniczne, jak np. absolutny zakaz aborcji, sprawia, że stajemy się państwem trzeciego szeregu w Europie, w świecie cywilizowanym. Ta stacja ma ogromny wpływ na to, że zamiast iść do przodu, cofamy się, czasami stoimy w miejscu. Więc nie doceniam tej stacji tak, jak ją docenia pan minister Czarnek - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Nie ma innego obszaru tak zdewastowanego w Polsce przez ostatnie 6 lat jak oświata. Mamy sytuację, która jest dramatyczna. Skutki tej dewastacji przez trzech po kolei ministrów będą odczuwalne za 5, 10, 15 lat. Najbardziej bolesne jest właśnie to, co czyni rząd PiS dzieciom. (…) Polska się cofa, jeśli chodzi o oświatę - dodał Zdrojewski.