Wideo Najnowsze zbigniew ziobro + 3 borys budkazjednoczona prawicatłit 30 min. temu Przemysław Czarnek nowym ministrem sprawiedliwości? Borys Budka: "Gorzej być nie może" Już niedługo dowiemy się, jak zakończy się spór w Zjednoczonej Prawicy. Czy Zbigniew Ziobro odejdzie z Ministerstwa Sprawiedliwości i przestanie... Rozwiń No ale to oznacza że musicie bardz … Rozwiń Transkrypcja: No ale to oznacza że musicie bardzo mocno śledzicie scenę polityczną w pana opinii 21 września czyli dziś w poniedziałek to będzie ostatni dzień Zbigniewa Ziobro jako ministra sprawiedliwości Mam taką nadzieję bo to jest człowiek który przez te 5 lat absolutnie dokonał olbrzymich zniszczenie tylko jeśli pan może na straży jaką postacią z podajnikiem ale kierunek Polski na arenie międzynarodowej różne są głosy ja się nie zajmuje kaczyńskimi Ziobro Ja wiem że to jest teatr Ja wiem że to jest gra Kaczyńskiego po prostu się zdenerwował zaczyna machać różnymi kwiatami teczkami że ruszył po ludzi ludzi morawieckiego chociażby do feru przecież ta akcja z tą ustawą bezkarności czy nie chodzi o żadne zasady tu nie chodzi o dobra nie chcę by ludzie byli bezkarnie przecież Kaczyński jest bezkarny dlatego że prokuratorem generalnym jest Ziobro i dlatego nikt nie zajmie się aferą dwóch wiesz przecież glapiński i jego wybór będę pieczy afera GetBack u czy wszystkie inne afery PiSu nie zostały rozwiązane właśnie dlatego że mamy prokuraturę podległą ziobrze się jeżeli dzisiaj ktoś wierzy że Zbigniew Ziobro przeciw ustawiać tak zwanej bezkarności plus dlatego że jest człowiekiem który to jest żeby wszyscy byli traktowani równo Panie redaktorze Szanowni państwo przypomnijmy rybaka przypomnijmy sobie międlara przypomnijmy sobie szubienice i tego typu zdarzenia dziś Ziobro chyba tak zdenerwował Kaczyńskiego decyzja Jeżeli nie przyjdzie w worku pokutnym i publicznie nie przeprosi prezesa łamiącym się głosem i nie odda pokłonu czy hołdu to jego miejsce w rządzie zdaje się być przesądzone na ale przepraszam jeżeli na jego miejsce ma być czarne czy na jego miejsce ma być Arek Mularczyk poseł Waterman Która z tych postaci W takim razie najlepiej zastąpił aby Zbigniewa ziobrę Wasserman czarnek czy Mularczyk nie będę tego mówił bo nie chce palić takiej kandydaturę Ale ten rząd jest zły nie ma znaczenia czy będzie to ten czy inny poseł Natomiast takich szkód w wymiarze sprawiedliwości dokonali nie żaden z nich nie ma legitymacji do tego by zajmować się polskim sądownictwem czy prokuraturą bo przecież oprócz Anka który jest pierwszą kadencję pozostali głosowa pani za uparty imieniem Cars Party imieniem prokuratury uzależnieniem Sądu Najwyższego od ziobry to co zrobione zdjęcie Konstytucyjnym homofobiczne wpis mówi opozycji że jesteście zdrajcami Polski wyobraża pan sobie kogoś takiego na stanowisku ministra sprawiedliwości A czy gorzej niż Ziobro już być nie może natomiast absolutnie pan czarnych nie ma żadnych moralnych kwalifikacji do tego żeby zajmować takie stanowisko po niedojrze homofobicznych wypowiedziach ale przede wszys w stosunku do państwa do tego w jaki sposób ma być traktowany wymiar sprawiedliwości cały ten obóz nie rozumie podstawowej zasady że państwo ma służyć Oby że państwo ma być podzielone w ten sposób jeżeli chodzi o władzę by władza wykonawcza nie była bezkarna Natomiast im chodzi o takie państwach bo w prl-u że sądy są zależne od polityków i czy to będzie czarne czy to będzie Astry to będzie Ziobro czy Mularczyk to tutaj się nic nie zmieni ja mogę mieć sympatię do pani Wasserman jako do adwokatki jako do osoby która ma dużo kwalifikacje ale co z tego jak głosowała za piotrowiczem do TK czy czy Pawłowi wspólnie niszczyła Ziobro wymiar sprawiedliwości więc to jest takie takie gdybanie że ktoś z tych ludzi nagle zmieni tą politykę nie bo większość parlamentarna się nie zmienia Kaczyński dał niech ci ludzie wykonywali jego polecenia