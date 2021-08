Dzieci wracają do szkół. Przemysław Czarnek podał szczegóły

Czarnek o szczepieniach i zaopatrzeniu szkół

Szef MEiN zapowiedział, że do szkół dostarczony zostanie sprzęt, który ma usprawnić ich funkcjonowanie w sytuacji zagrożenia epidemicznego. - W ramach przygotowań do roku szkolnego 2021/22 analizowaliśmy sytuację pandemiczną. Mówimy o perspektywie końca tego roku kalendarzowego - wracamy do pełnej nauki stacjonarnej. By zabezpieczyć uczniów i pracowników oświaty do szkół trafi 32 tys. urządzeń do dezynfekcji. Będą urządzenia do pomiaru temperatury, środki jednorazowe - maseczki, do używania w częściach wspólnych, rękawiczki - zapowiedział.