Czarnek: Ludzie ze środowiska lewackiego są mniejszością w tym kraju

- Mogę powiedzieć rodzicom i wszystkim, którzy mają pod opieką dzieci, że wszystko jest w porządku i wszystko jest opanowane i nie ma się co martwić (...). Ani w krótszym horyzoncie czasowym, ani w dłuższym horyzoncie czasowym nie przewidujemy odejścia od nauki stacjonarnej. Te dane pandemiczne, które dzisiaj obserwujemy na to wskazują. Modele, które obserwowane są i analizowane przez Ministerstwo Zdrowia, służby sanitarne, również na to nie wskazuje. Mamy wysoki poziom wśród nauczycieli (...) Wszystko wskazuje na to, że stacjonarny powrót do szkół będzie trwały - stwierdził.