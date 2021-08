Czarnek o dziełach Jana Pawła II w kanonie lektur: "zdecydowanie za mało"

Przemysław Czarnek o dziełach Jana Pawła

- Było ich zdecydowanie za mało, jak na najwybitniejszego z rodu Polaków w 1050-letniej historii. Dwie pozycje, jeszcze we fragmentach - i to uzupełniająco - to jest dość duża ignorancja, jeśli chodzi o dziedzictwo Jana Pawła II - powiedział na antenie TVP3 Czarnek.