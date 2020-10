Przemysław Czarnek krytykuje strajk kobiet. "Skrajna nieodpowiedzialność, a wręcz przestępcza działalność"

Przemysław Czarnek komentując strajk kobiet, zaatakował Lewicę. Wypomniał partii projekt ustawy penalizującej podważanie istnienia pandemii oraz zachęcanie innych do ignorowania zaleceń sanitarnych. Przepisy miały w domyśle uderzyć w antycovidowców. Minister nauki i edukacji nawiązując do tej propozycji, zarzucił Lewicy schizofrenię, bo "wyprowadza ludzi na ulice".

Szef MEN stwierdził na antenie TVP Info, że nakłanianie ludzi do protestowania w szczycie pandemii koronawirusa w Polsce to nie tylko "skrajna nieodpowiedzialność, a wręcz przestępcza działalność". Podkreślił, że właśnie o tym mówił w środę Jarosław Kaczyński z mównicy sejmowej. Czarnek krytykując Lewicę powiedział, że to tak, jak jakby mówić, że "kocha się kraj i jednocześnie skarżyć na Polskę w Brukseli".