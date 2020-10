TK zdecydował ws. aborcji. Czarnek o protestach: absolutnie skandaliczne, wulgarne, obsceniczne,

Aborcja w Polsce. Przemysław Czanek o wyroku TK

I dodał, że "konstytucja nie pozwala na to, ażeby różnicować te fazy co do ważności". - I tą fazą rozwoju życia człowieka jest również faza życia w okresie prenatalnym. Dokładnie to samo zrobił Trybunał wczoraj, czyli nawiązał do swojego orzeczenia z 1997 r. Mamy pełną ciągłość orzecznictwa, jeśli chodzi o prawną ochronę życia i prawo do życia - powiedział polityk.