TK wydał wyrok ws. aborcji. Wściekły tłum protestował pod domem Jarosława Kaczyńskiego

Do domu prezesa nie było dostępu. Funkcjonariusze po raz kolejny wzywali do zachowania spokoju. Posłowie, senatorowie i kobiety w ciąży poproszeni zostali o opuszczenie protestu. W powietrzu unosił się zapach gazu łzawiącego. Demonstranci siadali na torach tramwajowych. Niektórzy z nich upadli na ziemię. Doszło do przepychanek. Funkcjonariusze ponownie użyli gazu. Za każdym razem, kiedy do tego dochodziło, była natychmiast odpowiedź ze strony tłumu - w postaci kamieni. Gazem potraktowana została także posłanka Klaudia Jachira. Marta Lempart zapytana o to, jak będzie wyglądała dalej manifestacja, odpowiedziała: "tak że jutro znów tu będziemy". Przez megafon zaprosiła uczestników protestu na piątek na godzinę 19 w tym samym miejscu (ulica Mickiewicza i Plac Wilsona na Żoliborzu).