Przemysław Czarnek krytykuje sędziów. RPO zaprasza ministra na spotkanie

Gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski był prof. Adam Bodnar. RPO odniósł się do słów Przemysława Czarnka, który stwierdził, że "Tour de Konstytucja" to indoktrynacja. - Dla mnie najważniejsze w kontekście "Tour de Konstytucja" jest, aby przybliżyć to, co w ogóle jest Konstytucją. Moja praca, przez prawie 6 lat, polegała na przybliżaniu poszczególnych postanowień Konstytucji od artykułu 30 do 80, czyli cały rozdział 2, który mówi o prawach i wolności jednostki - wyjaśnił gość WP. - Ja bym chciał w rozmowie z obywatelami tłumaczyć, że Konstytucja jest dla nich tarczą przed opresją ze strony władzy, może być mieczem, za pomocą którego mogą walczyć o swoje prawa i że Konstytucja w wielu przypadkach może pomóc np. w kontekstach szczepionkowych - powiedział Adam Bodnar. RPO zaprosił także ministra edukacji na spotkanie i powiedział, że bardzo chętnie podyskutuje z nim na różne tematy. - Wydaję mi się, że z panem ministrem różnimy się znacząco, jeśli chodzi w ogóle o dyskusje w takich zagadnieniach jak: Konstytucja, edukacja antydyskryminacyjna, podejście do ostatnich zmian w Polsce, ocena działalności pani kurator Barbary Nowak, która stała się częścią historii akcji "Tour de Konstytucja" - dodał rozmówca Mateusza Ratajczaka.