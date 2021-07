Mocne słowa posła Lewicy o Czarnku. "Zakony i sekty"

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podpisał dokumenty wyznaczające kierunki polityki oświatowej na następny rok szkolny. Zapisy wciąż nie zostały jednak opublikowane. Doradca szefa MEiN dr Paweł Skrzydlewski stwierdził, że jednym z celów edukacji w polskich szkołach powinno być "właściwe wychowanie kobiet, a mianowicie ugruntowanie dziewcząt do cnót niewieścich". Wypowiedź skomentował już sam minister Czarnek, który oznajmił, że "profesor Skrzydlewski to wybitny filozof, mówiący szczerą prawdę", zgadzając się ze słowami swojego doradcy. O komentarz do sprawy poprosiliśmy szefa klubu Lewicy Krzysztofa Gawkowskiego. - Indoktrynacja w polskiej szkole za czasów ministra Czarnka to jest jeden z głównych elementów, na które stawia ministerstwo i temu trzeba przeciwdziałać - powiedział poseł. Jak zaznaczył Gawkowski, minister "Czarnek z polskiej szkoły chce zrobić albo zakony albo sekty". - To jest najgorszy minister III RP. Porównałbym go tylko z Romanem Giertychem - dodał polityk.