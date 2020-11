Przemysław Czarnek do nauczycieli: można pracować na prywatnym sprzęcie

Nauczyciele muszą radzić sobie sami

Dodatek dla nauczycieli do nauczania zdalnego ma wynosić 500 zł. To za mało na kupno komputera. Jaka jest na to rada ministra? Nauczyciele mają korzystać z prywatnego sprzętu.

A co z feriami i powrotem dzieci do szkół? - Nie znamy jeszcze szczegółów. Do świąt jesteśmy w systemie nauki zdalnej, a potem ferie w domu - odpowiedział minister i dodał, że plany na powrót dzieci do szkół są "różne". Ministerstwo rozważa dalsze nauczanie zdalne, ale także częściowy i całkowity powrót do szkół.