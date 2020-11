Przemysław Czarnek: Dziś mamy kulminacyjne momenty cywilizacji śmierci

- Musimy przyjąć do wiadomości jedną zasadniczą rzecz. Wszystko, co państwo dzisiaj powiedzieliście w tym studiu, przerażające rzeczy dotyczące rzeczywiście prawdziwej niestety wizji UE to obraz cywilizacji śmierci. To, przed czym przestrzegał Jan Paweł II przez cały swój pontyfikat. Dzisiaj mamy, można powiedzieć, kulminacyjne momenty cywilizacji śmierci w Europie - powiedział Czarnek.

Przemysław Czarnek: doszliśmy do poziomu "gorszego niż Związek Radziecki i komunizm

Czarnek podkreślił jednocześnie, że "cywilizacja śmierci" jest możliwa, ponieważ "ci Europejczycy to niemarksiści, którzy wyrastają dokładnie z tego samego korzenia marksistowskiego co komunizm bolszewicki i narodowy socjalizm niemiecki.

- Kiedy my ich negujemy, mówiąc, co to jest praworządność, prawa człowieka, to wtedy my ich prześladujemy i jesteśmy pociągani od odpowiedzialności - dodał minister.