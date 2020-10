Przemyśl. Pitbulle zagryzły 12-latka. Dramatyczny apel właścicielki psów

Do tragicznego zdarzenia doszło pod koniec września w Przemyślu. 12-latek odwiedził kolegę, który mieszkał z dwoma pitbullami. Nagle zwierzę zaatakowało chłopca. Dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala, gdzie po czterech dniach zmarło. Śledztwo w sprawie wszczęła prokuratura, a psy trafiły na obserwację. Zbadała je biegła behawiorystka , która uznała, że czworonogi są "śmiertelnie niebezpieczne" i powinny zostać uśpione.

Przemyśl. Psy śmiertelnie pogryzły dziecko. Poruszający apel właścicielki pitbulli

Z decyzją nie zgadza się właścicielka pitbulli, która opublikowała w sieci dramatyczny wpis. "28 września na zawsze zostanie mi w pamięci. Ten dzień bardzo dotkliwie zmienił życie dwóm rodzinom. Stała się tragedia, ale to, co wyprawiają w tym mieście, to się w głowie nie mieści" - pisze kobieta. Uważa, że suka w przeciwieństwie do samca nie powinna zostać uśpiona, tylko "zostać bohaterką".