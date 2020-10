Przemyśl. Pogrzeb 12-latka zagryzionego przez psa. Pożegnali go koledzy ze szkoły

- Zostaje tylko powtórzyć za patronem szkoły, do której chodził Kamil: „Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”. A niektórzy za szybko. Jak Ty, Kamilu - mówił ksiądz podczas wzruszającej homilii w kościele św. Józefa, który znajduje się dokładnie naprzeciwko szkoły podstawowej, do której uczęszczał Kamil. - Tu po jednej stronie trwało jego życie, a po drugiej przyszło go pożegnać - dodał.